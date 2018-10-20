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Kral Selman ile Abdulfettah es-Sisi telefonda görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi telefon görüşmesi yaptı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:12
Kral Selman ile Abdulfettah es-Sisi telefonda görüştü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre Kral Selman, karşı tarafın talebi üzerine Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve bunların çeşitli alanlarda güçlendirilmesi yollarının konuşulduğu görüşmede, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bunlara yönelik ortak çabalar ele alındı.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 07:12
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