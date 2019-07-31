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Kral Selman davet etti! 130 yaşında hacı olacak

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in hac ibadetini yapmak için davet ettiği 130 yaşındaki Endonezyalı Uhi Aydarus Samri, Mekke'ye ulaştı. Hayatında ilk defa Mekke'yi ziyaret ettiğini belirten Samri, hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:58
Kral Selman davet etti! 130 yaşında hacı olacak

Suudi Arabistan KralıSelman bin Abdülaziz, 6 kişilik ailesi ile birlikte 130 yaşındaki Endonezyalı Uhi Aydarus Samri'nin hac ibadetini getirmesi için yetkili birimlere talimat vermişti. Kral Selman'ın başlattığı "Allah'ın misafirleri" kampanyası kapsamında Samri'nin Mekke'ye ulaştığı öğrenildi.

Hayallerini gerçekleştirdi

Kutsal topraklara varan Samri, Kral Abdülaziz Havalimanı'nda Hac ve Umre Dairesi Müdürü Abdülmecid Alafgani ve Halk İlişkileri Direktörü Albay Salim Alkahtani tarafından karşılandı. Hayatında ilk defa Mekke'yi ziyaret eden 130 yaşındaki Uhi Aydarus Samri sevincini dile getirerek Kral Selman'ın cömertliği ve misafirperverliği sayesinde hayallerinin gerçekleştiğini söyledi.

Samri'nin torunu Hacı Kırsina heyecanını dile getirerek, "Allah'ın Evi'ne gelen misafirlere yapılan hizmetler şüphesiz ki hiçbir yerde görülemez" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:58
  1. Selman bin Abdülaziz
  2. Uhi Aydarus Samri
  3. Allah'ın misafirleri
  4. Kral Abdülaziz Havalimanı
  5. Mekke
  6. Suudi Arabistan

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