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Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'in yakın koruması öldürülmüştü! Cenazede dikkat çeken detay

Başta küresel haydut ABD olmak üzere batılı ülkelerin güdümüne giren Suudi Arabistan'de Kral Selman Bin Abdülaziz'in yakın korumalığını yapan Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım öldürülmüştü. Bugün defnedilen el-Fağım'ın cenazesine Kral'ın katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 12:35
Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'in yakın koruması öldürülmüştü! Cenazede dikkat çeken detay

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'in yakın koruması olan Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım dün öldürüldü. 17 yıl boyunca Kral'ın yakın korumalığı üstlenen Fağım bugün düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenaze törenine Kral Selman'ın katılmaması dikkat çekti.

Kral Selman yoktu

Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın cenazesi Kabe'de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Kral cenazeye katılmazken törene Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın ailesi ve yakın çevresi katıldı.

Suikaste uğradığı iddia edildi

Abdülaziz'in bu ay içinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından görevden alındığı ve siyasi bir suikaste kurban gitmiş olabileceği iddia edilmişti.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'in yakın korumalığını yapan Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın öldürüldüğü Suudi devlet televizyonu tarafından duyuruldu. General Abdülaziz 2002 yılından beri Kral Selman'ın yakın korumalığını yaptığı ve Kral'ın en yakınındaki isimlerden biri. Devlet televizyonunda konuya ilişkin daha fazla açıklamaya yer verilmedi.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 12:35
  1. Selman Bin Abdülaziz
  2. Suudi Arabistan
  3. Abdulaziz bin Beddah el-Fağım
  4. Veliaht Prens Muhammed bin Selman

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