Kral Selman: Ayıplarımı bana söyleyenden Allah razı olsun

Medine'de Kral Salman Uluslararası Konferans Merkezinin açılısında konuşan 7. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, “Allah’a hamdolsun, hepimiz ülkesinin menfaatine çalışan, maslahatını gözeten hak üzerine kardeşleriz.” dedi.

Kral Selman, “Biz ve sizler eşitiz. Burada vatandaşlar arasında hiçbir fark yoktur. Bazı ülkelerde belli şahıslara dokunulmazlık hakkı tanınmaktadır. Suudi Arabistan’da kimse dokunulmaz değildir.” ifadelerini kullandı.

Suudi Kraliyet Ailesi içerisinde hiç kimsenin dokunulmazlığı olmadığını söyleyen Kral Selman, “Suudi Arabistan’da dileyen dilediğini şikâyet edebilir, hakkında dava açabilir.” dedi.

"BENİM İÇİN ŞEREFTİR"

Ülkesindeki herkesin kardeş olduğunu belirten Kral Selman, “Dininizin, vatanınızın veya vatandaşlarınızın zararına bir şey gördüğünüz zaman bizlere bildirin. Ayıplarımı bana söyleyenden Allah razı olsun. Rabbim, hepinizi korusun.” dedi.

Kendisinden önceki Suudi Arabistan kralları için Mekke ve Medine’nin hizmetkârı anlamında kullanılan ‘Hadim'ül Harameyn’ isminin verildiğini hatırlatan Kral Selman, “Bu ifadeyle isimlendirilmek benim için şereftir." dedi.

Suudi Arabistan’a hac veya umre ibadetlerini yerine getirmek için gelenlerin güvende olduğunu belirten Kral Selman, “Biz, Mekke’ye, Medine’ye ve Allah’ın evlerine hizmet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Suudi Hanedanının, Suudi Arabistan’ın kurulduğu günden beri mübarek topraklara hizmet ettiğini söyleyen Kral Selman, “Kral Suud bin Abdülaziz el-Suud ve kardeşleri; Faysal bin, Abdülaziz el-Suud, Halid bin Abdülaziz el-Suud, Fehd bin Abdülaziz el-Suud ve Abdullah bin Abdülaziz el-Suud hepsi ülkemizi kurucusu babamız Abdülaziz bin Abdurrahman bin Faysal el-Suud’un izinde yürümüştür.” dedi.

(Milli Gazete)