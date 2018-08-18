Kral Selman, artık teröristlerin kralı! 100 milyon dolarlık dev yardım

Suudi Arabistan’ın 12 Temmuz’da Brüksel’de yapılan DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyon toplantısında Suriye’nin DEAŞ’tan alınan kuzeydoğusu ve Rakka kentinin restorasyonu ve istikrarının sağlanması için 100 milyon dolar taahhütte bulunduğu açıklandı. Suudi Suudi Arabistan’ın Washington D.C. Büyükelçiliği, “Bu katkı, hayatları kurtaracak, yerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşünü sağlayacak ve DEAŞ’ın Suriye’yi ve komşularını tehdit ederek yeniden ortaya çıkmamasını ve uluslararası topluma karşı saldırılar planlamamasını sağlayacak” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE KARŞITLIĞI İLE ÖNE ÇIKIYORDU

Rakka kentinin sözde restorasyonu için 100 milyon dolar bağışlayan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, son dönemlerde Türkiye' karşı sergilediği olumsuz tutumlarla gündeme geliyordu. Kral Selman'ın yapmış olduğu bu bağış da, bu iddiayı doğrular nitelikte.

TOPLAM YARDIM 300 MİLYON DOLAR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise Washington’ın Riyad yönetiminin “cömert katkısından” ötürü memnun olduğunu dile getirdi, teşekkür etti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin kuzeydoğusunda DEAŞ’tan kurtarılan bölgeler için koalisyon ortaklarının taahhütte bulunduğu yardım miktarının toplam 300 milyon dolara çıktığını açıkladı.

Suudi yardımının bölgede tarım, eğitim, yol çalışmaları, enkaz kaldırma ve kullanım suyu gibi alanlarda harcanacağı bildirildi. Suudi Arabistan’ın Rakka konusunda ABD ve terör örgütü YPG ile ‘yakın bir görüntü’ vermesi ise yeni bir durum değil. Suudi Arabistan Körfez İşleri Bakanı Samir es Sebhan, Ekim 2017’de, ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile Rakka’nın Ayn İsa bölgesi ve bazı köylerini ziyaret etmişti.

BAE’DEN 50 MİLYON DOLAR

Suudilerin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri de temmuzda Rakka için 50 milyon dolar yardım vereceğini açıklamıştı. DEAŞ, 2014’te ele geçirdiği Rakka’yı başkent ilan etmiş ve 3 yıl kontrolü altında tutmuştu. ABD’nin liderliğinde kurulan SDG ise Haziran 2017’de Rakka’ya kara harekâtına başlamış, birkaç ay içinde kontrolü sağlamıştı. Terör örgütü YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin hâkimiyeti ele almasının ardından bölgede çok sayıda insan hakları ihlali yapıldığına dair işaretler bulunuyor.

ABD’DEN SURİYE BÜTÇESİNDE KESİNTİ

ABD'de Trump yönetimi, DEAŞ karşıtı koalisyon ortaklarının artan katkıları dolasıyısıyla, Suriye’nin stabilizasyonu için öngördüğü 230 milyon dolarlık bütçeyi sonlandırdığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan açıklamada, ayrılan bütçenin ‘başlıca dış politika önceliklerini desteklemek için’ kullanılacağı ve kesintinin insani yardımları kapsamadığı bildirildi. Sözcü Nauert, bütçe kesintisinin ABD’nin Suriye’ye olan ilgisinin azaldığı yönünde bir anlam ifade etmediğinin altını çizdi ve DEAŞ yenilene kadar ABD’nin Suriye’de etkin olarak kalacağını kaydetti. Nauert ayrıca, ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği görevinde de bulunan James Jeffrey’nin, Suriye Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurdu.

TÜRKİYE İLE KRİZ DEVAM EDERKEN PKK’LILARLA POZ VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi olarak görev yapan ve Washington'ın bölücü terör örgütü PKK ile ilişkilerinde en kilit isimlerden biri olan Brett McGurk, bir kez daha Suriye'nin Rakka kentine gitti.

McGurk, Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda kentteki altyapı projelerini incelemeye gittiğini öne sürdü. Ancak Amerikalı temsilci yine PKK'lılarla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Trump, selefi Barack Obama döneminde atanan birçok yetkiliyi görevden almasına rağmen McGurk'a dokunmamıştı.