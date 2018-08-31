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Kral Muhammed, ülkesinin dış borcu için doğum günü kutlamayacak

Malezya Kralı Sultan Muhammed, ülkesinin borcu için doğum günü törenini iptal etti. İptal edilen etkinliklere harcanacak para, ülke borcunun ödenmesine katkı için kullanılacak.

31 Ağustos 2018 Cuma 11:02
Kral Muhammed, ülkesinin dış borcu için doğum günü kutlamayacak

Malezya Kralı Sultan Muhammed, ülkenin dış borcunun ödenmesine katkıda bulunmak için doğum günü kutlamalarını iptal etti.

Bernama ajansı, Muhammed’in doğum günü kutlamaları çerçevesinde 9 Eylül’de düzenlenecek tören ve etkinlikleri iptal ederek harcanacak paranın ülkenin dış borcunun ödenmesi için kullanılacağını açıkladığını duyurdu. Para, halkın dış borcun ödenmesine katkı sağlaması için açılan "Ümit Fonu"na aktarılacak. Bu arada son 3 ayda fonda toplanan para 43,5 milyon dolara ulaştı.

Maliye Bakanı Lim Guan Eng, Ümit Fonu kapsamında ne kadar para toplanacağına ilişkin bir hedef belirlemediklerini kaydederek bağışların ülkenin menfaatleri doğrultusunda kullanılacağını dile getirmişti. Malezyalılar, 30 Mayıs’ta faaliyete geçen fon için ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı.

BAKANLARIN MAAŞI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Malezya’nın, eski Başbakan Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar dış borcu bulunuyor. Ülkede tasarruf tedbirleri kapsamında bakanların maaşları da yüzde 10 oranında düşürülmüştü.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 11:02
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