Kral hastaneye kaldırıldı
85 yaşındaki Norveç Kralı Harald enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
85 yaşındaki Norveç Kralı Harald enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
Norveç Kralı Harald'ın enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı bildirildi.
Norveç Kraliyet Ailesi tarafından yapılan açıklamada, 85 yaşındaki Kral Harald'ın enfeksiyon yüzünden hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.
Kral Harald, 1991 yılında babası Kral V. Olav'ın ölümü üzerine tahta çıkmıştı.