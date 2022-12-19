  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Kral hastaneye kaldırıldı
Avrupa

Kral hastaneye kaldırıldı

85 yaşındaki Norveç Kralı Harald enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 13:20:00 -
Kral hastaneye kaldırıldı

85 yaşındaki Norveç Kralı Harald enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Norveç Kralı Harald'ın enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı bildirildi.

Norveç Kraliyet Ailesi tarafından yapılan açıklamada, 85 yaşındaki Kral Harald'ın enfeksiyon yüzünden hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

Kral Harald, 1991 yılında babası Kral V. Olav'ın ölümü üzerine tahta çıkmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23