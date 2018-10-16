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Veliaht Selman'a 'Kaşıkçı' şoku! Kral el koydu

Suudi Veliaht Prensi Selman, İstanbul’daki "Cemal Kaşıkçı" cinayetiyle baltayı taşa vurdu. Ülke hem İslam dünyası hem Batı’da büyük tepki gördü. Suudi Kralı Selman krize el koyarak veliaht oğlunu vitrinden geri çekti.

16 Ekim 2018 Salı 09:30
Veliaht Selman'a 'Kaşıkçı' şoku! Kral el koydu

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda ortadan kaybolmasıyla ilgili belirsizlik sürüyor. Kaşıkçı'yı infaz için Riyad'dan 15 kişilik tim gönderilmesinin belirlenmesiyle tüm okların Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a çevrilmesinin ardından Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz olaya el koydu.

İç soruşturma talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önceki bir bir telefon görüşmesi yapan ve olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurgulayan Kral Selman, şimdi de Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti için iç soruşturma talimatı verdi.

Aramanın yolunu açtı

Selman, Erdoğan'la görüşmesinin hemen ardından konsoloslukta arama yapılmasının da yolunu açtı. Soruşturmanın ilk gününden beri konsoloslukta arama yapılacağı belirtiliyor ancak konu sürüncemede bırakılıyordu. Selman'la görüşmenin hemen ardından dün arama yapılması da dikkat çekti.

Trump'la telefon görüşmesi

Erdoğan'la görüşen, soruşturma talimatı veren ve aramanın yolunu açan Kral Selman, dün de ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi yaptı. Trump, görüşmeyle ilgili Twitter hesabından, "Suudi Arabistan vatandaşına ne olduğu konusunda bir bilgisi olmadığını söyleyen Suudi Arabistan Kralı ile konuştum. Kral bana, olanlara yanıt bulmak için Türkiye ile yakın olarak çalıştıklarını söyledi" açıklamasında bulundu. Öte yandan ABD Başkanı Trump’ın, Kaşıkçı ile ilgili olarak “İddialar doğruysa Suudileri cezalandırırız” tehdidinden sonra Riyad yönetiminin Türkiye’yle yakın durması dikkat çekti.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 09:30
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