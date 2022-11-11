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Avrupa Kral Charles’a yumurta fırlatan öğrencinin akıbeti belli oldu
Avrupa

Kral Charles’a yumurta fırlatan öğrencinin akıbeti belli oldu

İngiltere’de III. Charles’a yumurta attığı için tutuklanan üniversite öğrencisi, kefalet koşulu olarak toplum içinde yumurta taşımasının yasaklanmasının ardından serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 22:37:00 -
Kral Charles’a yumurta fırlatan öğrencinin akıbeti belli oldu

İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, ülkenin kuzeyindeki York kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yumurtalı saldırıya uğramıştı.

Yumurta fırlatan üniversite öğrencisicise ise gözaltına alınmıştı.

23 yaşındaki Patrick Thelwell isimli genç, kefalet koşulu olarak toplum içinde yumurta taşımasının yasaklanmasının ardından serbest bırakıldı.

"Ölüm tehditleri alıyorum"

Thelwell, serbest bırakılmasının ardından Daily Mirror gazetesine yaptığı açıklamada insanların o esnada çığlık attığını söyleyerek, "İnsanlar saçlarımı koparıyorlardı, bana tükürüyorlardı. Akıllarını kaçırmıştı. Ölüm tehditleri alıyorum." dedi.

 

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