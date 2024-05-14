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Kadın - Aile Kral Charles'ı hastaneye kaldırdılar: Tat duygusunu kaybetti! Tat alma duygusu neden gider?
Kadın - Aile

Kral Charles'ı hastaneye kaldırdılar: Tat duygusunu kaybetti! Tat alma duygusu neden gider?

Yeniakit Publisher
2024-05-14 22:29:00 - 2024-05-14 22:36:43
Kral Charles'ı hastaneye kaldırdılar: Tat duygusunu kaybetti! Tat alma duygusu neden gider?

75 yaşındaki İngiltere Kralı Charles geçtiğimiz yıl apar topar hastaneye kaldırdılar. Tedavi gördükten sonra tat alma duyusunu kaybettiğini açıkladı. Duyanları şaşkına çeviren bu haber sonrası arama motorunu 'Tat alma duygusu neden gider ve ne zaman geri gelir?' şeklinde sorular kapladı.

İngiltere Kralı 3. Charles, Ordu Havacılık Merkezi'nde düzenlenen törende askeri görevini oğlu Prens William'a devretti. Kanser tedavisi nedeniyle ara verdiği kamuya açık programlara katılmaya başlayan 3. Charles törende herkesi şaşırtan bir açıklamalarda bulundu. İngiltere Kralı, törende yaptığı açıklamada, "Galler Prensinin yeni Kurmay Albayınız olmasıyla gelecekte daha da güçleneceğinizi umuyorum. İşin güzel tarafı, kendisi gerçekten de çok iyi bir pilot. Bu da cesaret verici." diye konuştu.

KANSER TEDVİSİ NEDENİYLE TAT ALMA DUYUSUNU KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI

Açıklanmayan bir kanser türü nedeniyle tedavi gören İngiltere Kral Charles, Hampshire'daki ziyareti sırasında daha önce testis kanseri nedeniyle kemoterapi görmüş gaziyle de konuştu. Kral, kanser tedavisi nedeniyle tat alma duyusunu kaybettiğini anlattı.

TAT ALMA DUYUSU NEDEN GİDER VE NE ZAMAN GERİ GELİR?

2020 yılında pandemi sürecinde Covid-19 virüsünün en yaygın belirtileri arasında yer aldığı için herkesin birliği bir rahatsız haline gelen koku ve tat alma duyusunun kaybedilmesi ciddi rahatsızlıkların habercisi olarak ifade edilebilir. Aniden gelişen koku kaybı (anosmia) ve tat kaybı (agesuia) gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir doktora başvurulması gerekiyor. yasemin'coma göre: Bu belirtiler koronavirüsün diğer belirtilerine eşlik edebileceği gibi tek başına da gözlemlenebiliyor.

Bozulmuş koku alma duyusuna hiposmi, kötü tat alma duyusuna ise hipogezi denir. Koku ve tat kaybı sadece yemekten zevk alamama değil aynı zamanda bozulmuş yemekleri tüketme, kimyasal ya da duman gibi kokuları fark edememe gibi durumlara da neden olur.

Koku ve tat alma rahatsızlıklarının tedavisi genellikle rahatsızlığa yol açan altta yatan hastalıkların veya sorunları giderilmesiyle tedavi edilebilir. Çoğu hastaların tedavi sürecinde iyileştikleri ve koku – tat alma duyularını geri kazandıkları gözlemlenmiştir.
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