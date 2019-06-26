Kral Abdullah'tan "Filistin konusundaki tutumumuz değişmedi" açıklaması

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah ülkesinin Filistin davası konusundaki tutumunun değişmediğini açıkladı.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abdullah ulusal siyaset meclisi toplantısında ülkesinin, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarına göre bağımsız bir Filistin devletini kurmaları ve meşru haklarını kazanmaları için Filistinlilerin desteklenmesi konusundaki tutumunun değişmediğini vurguladı.

"Filistin konusundaki tutumumuz açık ve net" diyen Abdullah, Filistin ve Ürdün arasında devam eden işbirliğine dikkati çekti.



Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn Çalıştayı'na Maliye Bakanlığı Genel Sekreteri düzeyinde, sembolik ve düşük temsille katılım sağlanacağını açıklamıştı.