0553 313 94 23

Kral Abdullah'tan Filistin açıklaması!

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesi konusunda düşüncelerinin değişmeyeceğini söyledi. Kral Abdullah, "Biz Ürdünlüler, bir konuda kani olmuşsak tutumumuzu asla değiştirmeyiz." diye konuştu.

19 Ağustos 2018 Pazar 22:23
Kral Abdullah'tan Filistin açıklaması!

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesi konusunda ülkesinin tutumunun değişmez olduğuna vurgu yaptı.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzey, orta ve güneyindeki çöl bölgelerinden temsilcilerle bir araya gelen Kral Abdullah, ülkesinin Filistin meselesi konusundaki tutumunun değişmeyeceğinin altını çizerek, "Biz Ürdünlüler, bir konuda kani olmuşsak tutumumuzu asla değiştirmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

 ABD'nin İsrail ve Filistinliler arasında bir barış planı hazırlığı içinde olduğu ve bu kapsamda Arap ülkelerinin yardımıyla Filistinlileri haksız tavizler vermeye zorlayacağı yönünde çıkan haberlere atıfta bulunan Kral Abdullah, "Kudüs'ü koruma ve Filistin'in geleceğine ilişkin bazı söylentiler işitiyorum. Bunları nereden çıkarıyorlar onu da bilmiyorum. Ancak Ürdünlüler olarak ne yapılmak isteniyor, biliyoruz. Bizim için en önemlisi Ürdün'ün geleceği. Aynı şekilde Batı Şeria ve Kudüs'teki kardeşlerimize nasıl yardım edebileceğimiz konusu da son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Kral Abdullah, Ürdün'ün Filistin konusundaki tutumunun, "Filistin halkının adil taleplerinin gerçekleştirilmesi, iki devletli çözüm temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması" olduğunu vurguladı.

Ürdün'e sınırı olan Suriye'nin güneyindeki olaylara da değinen Kral Abdullah, Amman yönetiminin, bölgede ateşkes ve istikrarın sağlanması için ilgili taraflarla koordine içinde olduğunu aktardı.

Mescid-i Aksa ve Kudüs vakıfları üzerindeki resmi himaye yetkisi Ürdün yönetimine bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin elinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 22:23
  1. Kral Abdullah
  2. Filistin
  3. Ürdün

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baran’dan, bayramda yerli çikolata tüketin çağrısı
    1. Baran’dan, bayramda yerli çikolata..
    2. Palandöken: Türkiye güçlü bir ülke,..
    3. Araç kiralayanlar dikkat! Mağduriyet..
    4. Firari FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yak
    5. ABD'den 4 ülkeye sert suçlama!..
    6. Şok oldular! "Fare gibi deliğe sıkıştık"
    7. Dolar bayram öncesi ne kadar?
    8. İlk gün 750 bin kişi havayolunu tercih..
    9. İstanbulluları şaşırtan görüntü!
    10. Yeni havalimanı ile bilet fiyatı düşecek
    11. Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik..
    12. Iğdır kurban bayramı namazı saati kaçta?
    13. Çiftçiye 50 bin koyun verilecek!
    14. Fındık 15 TL’nin altına inmesin
    15. ABD'li turistin Türkiye'de çektiği..
    16. Dolar haftaya nasıl başladı? İşte..
    17. İki ülkeden dev hamle! Savaş uçağı..
    18. Seleznyov'un hareketi VAR'dan kaçmadı
    19. Arefe günü oruç tutulur mu?
    20. Arefe günü tutulan orucun sevabı nedir?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    Sapkınlık hastalık!
    Sapkınlık hastalık!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'