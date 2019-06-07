Kraftlayner kağıtların ithalatının önlenmesine geçici durdurma

Kraftlayner kağıtların ithalatının önlenmesine geçici durdurma07 Haziran 2019 Cuma 08:55
ANKARA (AA) - ABD menşeli beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlem, 9 ay süresince geçici olarak durduruldu.
Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ABD menşeli beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlemin 9 ay süresince geçici olarak durdurulmasına karar verildi.
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