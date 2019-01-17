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"KPSS'ye girin sizi memur yapalım" diyen sanığın davası

Erzurum'da, FETÖ/PDY'ye ait yurtta çalışan, hakkında hazırlanan iddianamede, yurtta kalan öğrencilere "KPSS sınavlarına girin sizleri memur yapalım" şeklinde vaatlerde bulunduğu belirtilen Üzeyir Kazan'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi

17 Ocak 2019 Perşembe 17:37
"KPSS'ye girin sizi memur yapalım" diyen sanığın davası

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu, örgüt bünyesindeki yurtta çalışarak yöneticilerine bilgi verdiği ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen Üzeyir Kazan'ın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Üzeyir Kazan'ın avukatı Merve Koç hazır bulundu. Tutuklu sanık Kazan ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Kazan, savunmasında, hakkında beyanda bulunan tanık O.A'yı tanımadığını söyledi.

O.A'nın beyanlarının çelişkili olduğunu ileri süren Kazan, "Daha önce, Ankara'da çok fazla evle ilgilendiğimi söylerken şimdi bu sayıyı 10'a düşürmüş. Benim hakkımda daha önce hiç ifade etmemesine rağmen sayı belirterek 3 evle ilgilendiğimi söylemiş. Kendisinin 2014'te asker olduğunu, 2015'te İstanbul'da olduğunu beyan etmesine rağmen 2014-2015 yıllarında Ankara'da beraber evlerle ilgilendiğimizi iddia etmiş. Buna rağmen benim kim olduğumu, ismimi ve ne işle uğraştığımı hiçbir şekilde bilmediğini söylemiştir. Soruşturma aşamasındaki beyanı ile yargılama aşamasındaki beyanı tamamen çelişki oluşturacak niteliktedir." ifadesini kullandı.

Kazan, tanık beyanlarının tamamen soyut olduğunu öne sürerek, şöyle devam etti:

"Tanıklar ne kimliğim hakkında ne de başka belirleyici unsurlardan hiçbir şekilde yer, zaman kişi belirtmeden bahsetmiştir. Tanık O.C. ile mahkemenizce serbest bırakıldıktan sonra diğer mahkemece verilen karar üzerine gözaltına alınmam sırasında tanıştık. Tek birlikteliğimiz bundan ibarettir. Kesinlikle söyledikleri doğru değildir. Şu an burada sadece başka kişilerin iftirası yüzünden bulunmaktayım. Yaklaşık 25 aydır tutukluyum. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum."

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Kazan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukat Koç, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmek amacıyla süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlığı yapabilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Üzeyir Kazan'ın, örgüte ait Özel Fecir Yüksek Öğretim Kız/Erkek Öğrenci Yurdunda "kat abisi" görevinde bulunduğu belirtiliyor.

Tanıklardan alınan beyan doğrultusunda Kazan'ın çalıştığı yurtta örgüt lideri Fetullah Gülen ile ilgili bilgiler verilen sohbetler yaptığı, bağış kutusu adı altında yardım topladığı, öğrencileri Sızıntı dergisi ve Zaman gazetesine abone yapmaya çalıştığı aktarılan iddianamede, sanığın yurtta kalan öğrencilere "KPSS sınavlarına girin sizleri memur yapalım" şeklinde vaatlerde bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, Bank Asya'ya talimat üzerine para yatırdığı ve ByLock kullanıcısı olduğu kaydedilen Kazan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 17:37
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