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"KPSS'ye girin sizi memur yapalım" diyen sanığa 10 yıl hapis

Erzurum'da, FETÖ/PDY'ye ait yurtta çalışan ve yurtta kalan öğrencilere "KPSS sınavlarına girin sizleri memur yapalım" şeklinde vaatlerde bulunduğu belirtilen Üzeyir Kazan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

19 Şubat 2019 Salı 15:59
"KPSS'ye girin sizi memur yapalım" diyen sanığa 10 yıl hapis

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ait yurtta çalışırken öğrencilere "KPSS sınavlarına girin sizleri memur yapalım" dediği belirtilen Üzeyir Kazan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Üzeyir Kazan'ın avukatı Merve Koç hazır bulundu. Tutuklu sanık Kazan ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Kazan, savunmasında örgütün üyesi olmadığını ileri sürdü.

Örgütün sempatizanı olmadığını öne süren Kazan, "Hiçbir türlü örgütle hareket etmedim. Geçimimi sağlamak için yurtta çalıştım. 17-25 Aralık sürecinden önce örgütten ayrıldım. Bir tanığın yalan beyanları üzerine tahliye olduktan sonra tekrar tutuklandım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Avukat Koç, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, soruşturma aşamasında Kazan'ın tahliye edildikten sonra tekrardan tutuklandığını hatırlattı.

Müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri süren Koç, Kazan'ın beratını talep etti.

Mahkeme heyeti başkanının son sözünü sorduğu Kazan, "Ne bu terör örgütünün ne de hiçbir terör örgütünün üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum."dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Kazan'ı önce "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapse mahkum etti.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında cezayı 12 yıla çıkaran heyet, sabıkasız oluşu nedeniyle cezasında indirime gittiği Kazan'a 10 yıl hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca, Kazan'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Üzeyir Kazan'ın, örgüte ait Özel Fecir Yüksek Öğretim Kız/Erkek Öğrenci Yurdunda "kat abisi" görevinde bulunduğu belirtiliyordu.

Tanıklardan alınan beyan doğrultusunda Kazan'ın çalıştığı yurtta örgüt lideri Fetullah Gülen ile ilgili bilgiler verilen sohbetler yaptığı, bağış kutusu adı altında yardım topladığı, öğrencileri Sızıntı dergisi ve Zaman gazetesine abone yapmaya çalıştığı aktarılan iddianamede, sanığın yurtta kalan öğrencilere "KPSS sınavlarına girin sizleri memur yapalım" şeklinde vaatlerde bulunduğu anlatılıyordu.

İddianamede, Bank Asya'ya örgütün talimatıyla para yatırdığı ve ByLock kullanıcısı olduğu kaydedilen Kazan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyordu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:59
  1. dava
  2. Erzurum
  3. FETÖ
  4. karar

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  • vagifvagif1 sa önce
    Bir vaxtlar Fetulah Gulen efendi Xoca efendi yazanlar neceoldukiFETO yazirlar??Birmuselman dun bir soz bu gun deyisik bir sozdeyermi??

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