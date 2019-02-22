KPSS'ye giren 25 bin kişi sıfır çekti

ÖSYM, 2018 KPSS Ön Lisans Sınavı’na ilişkin raporu paylaştıı. Rapora göre sınavı geçerli kabul edilen 749 bin 11 kişiden 25 bin 279 kişi sıfır çekti. Ayrıca yine raporda bu sınavda diğer sınavlara göre ortalama daha da düştü.

İki bölümden oluşan sınavda adaylara Genel Yetenek testinde 60, Genel Kültür testinde 60 soru soruldu. Genel Yetenek testinin doğru cevap ortalaması 19,33, Genel Kültür testinin doğru cevap ortalaması ise 22,39 olarak gerçekleşti.

Sınavda puanlar 54,77 ile 100 arasında hesaplandı. En çok puan ise 60-69 aralığında gerçekleşti.

Türkiye Coğrafyası adayları zorladı

Rapora göre adaylar en çok Genel Kültür testinde yer alan Türkiye Coğrafyası alanında zorlandı. Sınavın güçlük düzeyi 0,46 oldu. Türkiye Coğrafyası’ndan sonra en çok zorlanılan bölüm Genel Yetenek testindeki Sayısal kısım oldu. Bu kısmın güçlük düzeyi de 0,45 oldu.

Yıllara göre ortalamada da son sınava girenlerin ortalaması Genel Yetenek testinde daha düşük oldu. 2014 ve 2016 yıllarında gerçekleşen sınavda Genel Yetenek testinin doğru cevap sayısı 16-21 aralığındayken 2018 sınavında 13-19 aralığında oldu. Genel Kültür kısmında ise bin 482 aday hiçbir soruya doğru yanıt vermedi.

Mezun olduğu yıllara göre alınan puanlar da raporda yer aldı. Buna göre en yüksek puan ortalaması 2017 ile 2018 yıllarında mezun olanlarda, en düşük ortalama ise 2012 yılı ve öncesinde mezun olan adaylarda oldu.