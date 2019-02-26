KPSS'siz memur alımı ilanları 2019 memur alımı başvuru şartları

Kamuda ister memur ister işçi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar 2019 kamu personel alımlarına yoğun ilgi gösteriyor. Hangi kurumun ne kadar memur ya da işçi alacağını araştıran vatandaşlar KPSS şartı olmaksızın personel alım ilanlarının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki KPSS’siz memur alımı yapan kurumlar hangileri? Memur alımı 2019 başvuruları ne zaman? 2019 memur alımı başvuru şartları nedir? Adalet Bakanlığı personel alımı 2019, Atatürk Orman Çiftliği personel alımı, MSB KKK alımları 2019, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımları 2019, PTT 2019 personel alımları ne zaman? KPSS şartsız personel alım ilanları 2019 son dakika gelişmeleri.

Kim hangi kurum KPSS şartı olmadan personel alımı yapıyor?

Son dakika memur alımları 2019. Memur alımı ilanları araştırılıyor. Şubat ayının sonlarına gelirken, milyonlarca vatandaş için de güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu yılın ilk çeyreğinde şimdiden binlerce yeni personel alımı gerçekleştiren kamu kurumlarına, geçtiğimiz günlerde de PTT eklendi. Binlerce yeni personel alımı gerçekleştirecek olan PTT, KPSS şartı aramayacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından KPSS’siz memur alımı yapan kurumlar merak konusu oldu. 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek gibi nitelikler aranır.

Kamuya Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı olmadan alım yapılacak kurumlar, Dışişleri Bakanlığı, Devlet Demiryolları ( TCDD ), Atatürk Orman Çiftliği, Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı toplamda 13 Bin 765 kişilik boşluk ile alım yapacaklar. İlgili ilanlar hakkında detayları sizlere aşağıda paylaşıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı personel alımları 2019

Bakanlık Bünyesine, toplamda 5 kişilik boş kadro ile Hukuk Müşaviri alımı gerçekleştirecek. Adaylardan KPSS şartı aranmıyor ancak, son 3 yıl içerisinde yapılmış olan Yabancı Dil Sınavından Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden en az 80 puan almış olmaları gerekmektedir. Adaylar başvurularına 12 Mart 2019 tarihi itibari ile başlayabilir ve en geç 28 Mart 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

TCDD-Devlet Demiryolları personel alımları 2019

TCDD bünyesindeki işçi eksikliğini gidermek için farklı pozisyonlarda toplamda 356 kişilik boş kadro ile alım yapacağını belirtti. Bu bağlamda adaylardan kamu personeli Seçme Sınavı şartı aranmayacak. Bu bağlamda 86 Tren Teşkil İşçisi, 42 Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinası Operatörü alacak. 188 Demiryolu hattı Bakım Onarımcısı ve 40 Liman Vinç Operatörü ( RTG CE SSG ) olmak üzere 356 sürekli işçi alımı yapılacak. Başvurular 09 Nisan 2019 tarihi ile 15 Nisan 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

Adalet Bakanlığı personel alımı 2019

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesindeki eksikliği gidermek için İcra katipleri arasından naklen alım yapacak. Toplamda 400 kişi alınacak olup adayların İcra Müdür Yardımcılığına nakli yapılacaktır. Bu yönde adaylardan bazı nitelikler aranmakta ve bu şartları taşıyan adaylara sözlü ve yazılı sınav yapılacak. Adaylar bu sınava başvurularını 04 Mart 2019 tarihi ile 08 Mart 2019 tarihleri arasında yapacaklardır.

Atatürk Orman Çiftçilği personel alımı

Atatürk Orman Çiftliği en az ilkokul mezunu olan işçi alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruya göre toplamda 2 kişilik boş kadro ile eski hükümlü işçi alımı yapılacak. Alım yapılacak pozisyonlar ise, Aşçı ve Aşçı yardımcısıdır. İlgili pozisyonlar için adaylardan kamu personeli seçme sınavı şartı aranmayacaktır.

MSB KKK alımları 2019

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ( KKK ) bünyesine sözleşmeli olarak er alımı yapacağını belirtti. Toplamda 13 bin kişilik boş kadro ile alım yapılacak ve adaylardan En az ilköğretim mezunu olmak şartı aranacak. Ayrıca yaş şartı olarak 20 ile 25 yaşları arasında olmak şartları aranacak. Askerliğini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan alım yapılacak yılın Ocak ayı itibari ile yani 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile 25 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir. Ayrıca Askerliğine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan ise, 20 yaşından gün almamış ve 25 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımları 2019

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyelerine Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay alımı yapacaklar. Adayların başvuru yapabilmeleri için Ön Lisans ve Lisans mezunu olmaları gerekmekte ve 27 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir.

PTT 2019 personel alımları

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik bundan önceki yaptığı açıklamalarında 55 bin personel alımı yapılacağını ifade etmişti. PTT'nin 55 bin personel kapsamında peyderpey yapacağı 5 bin personel alımı önümüzdeki günlerde yapılacak. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından daha önce yapılan açıklamalarda "Hep birlikte önümüzdeki süreç içerisinde 40 bin kişi olan çalışanımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin kişiye çıkaracağız. Nasıl 40 bin kişilik çalışanımızı 100 bin kişiye çıkarıyorsak ekonomimizi de aynı şekilde büyüteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.