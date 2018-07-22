KPSS'nin ilk oturumu sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu sona erdi.

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday katıldı. Adaylara, 120 soru için 130 dakika süre verildi.

Bugün öğleden sonra yapılacak Eğitim Bilimleri Sınavı'na ise 440 bin 324 aday katılacak. Bu adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.