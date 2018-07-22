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KPSS'de bayıltan hata! Okulları karıştırınca...

Samsun’da KPSS’ye girmek isteyen 20’ye yakın öğrenci, sınav kağıdında Samsun/Merkez ibaresini görünce, girecekleri okuldan 43 kilometre uzaktaki aynı isimli başka okula gidince sınava giremeyerek sinir krizi geçirdiler.

22 Temmuz 2018 Pazar 15:29
KPSS'de bayıltan hata! Okulları karıştırınca...

Sabah erken saatlerde Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmek için Samsun’un merkez ilçesi İlkadım’da bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesi’ne gelen öğrenciler büyük bir şok yaşadı. Sınava giriş belgelerinin üst kısmında yer alan Samsun/Merkez ibaresine aldanarak merkezdeki liseye giden öğrenciler, sınava giriş belgelerinin adres kısmının sonunda yer alan 19 Mayıs ibaresini buradaki yetkililerin uyarması sonucunda öğrendiler.

Öğrenciler, sınava giriş belgesinin üstünde yer alan Samsun/Merkez ibaresine göre merkez ilçedeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi’ne geldiklerini, 19 Mayıs ibaresinin ise adresin sonunda küçük puntolarla yazıldığı için sitemde bulundular. Sınav yerlerinin merkez İlkadım ilçesinden 43 kilometre uzaktaki 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi olduğunu öğrenen öğrenciler, otomobillerle sınava girecekleri ilçedeki okula giderek sınava yetişmeye çalıştılar. Öğrenciler, saat 10.00’da kapıların kapatıldığı okula birkaç dakika geç kalınca sınava giremediler.

Sınava giremedikleri için sinir krizi geçiren 20’ye yakın öğrenciden bazıları sinirlerine hakim olamayarak okul bahçesinde bağırmaya başladılar. Bazı öğrenciler baygınlık geçirirken, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldılar. Güvenlik güçleri, sınavın başlamasından dolayı okul bahçesindeki öğrencileri dışarıya çıkarttı.

Yıllardır hazırlandıkları KPSS sınavına giremeyen öğrenciler, sınava giriş belgesinde ‘sınava gireceği merkez’ yazan yerin karşısında Samsun/Merkez ibaresi yerine Samsun/19 Mayıs yazılması gerektiğini ifade ederek, sitem ettiler.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 15:29
  1. Samsun
  2. KPSS
  3. sınav yeri

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