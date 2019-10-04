KPSS, YKS, DGS, ALES bu yıl hangi tarihlerde yapılacak?| ÖSYM 2020 sınav takvimi belli oldu mu?

2020 yılında YKS, DGS ve KPSS’nin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen merkezi sınavlar adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS 2020 ne zaman, DGS 2020 ne zaman, YKS 2020 ne zaman gibi soruların yanıt bulacağı ÖSYM 2020sınav takvimi açıklandı mı? İşte detaylar...2020 yılında YKS, DGS ve KPSS’nin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen merkezi sınavlar adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS 2020 ne zaman, DGS 2020 ne zaman, YKS 2020 ne zaman gibi soruların yanıt bulacağı ÖSYM 2020 sınav takvimi açıklandı mı? İşte detaylar...

ÖSYM 2020 sınav takvimi açıklandı mı?

2019-2020 ÖSYM sınav takvimi henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde bulabilirsiniz.

YKS 2020 başvuruları ne zaman?

YKS 2020 başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 yılında başvurular 12 Şubat ve 6 Mart tarihleri aralığında yapıldı. Geç başvuru işlemi ise 19 Mart’ta gerçekleştirildi.

KPSS 2020 ne zaman?

KPSS başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından 2019-2020 takvimi yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden sınav tarihlerine ulaşabilirsiniz. ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlamıştı.