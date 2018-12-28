KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte Kamu Personeli Seçme Sınavı, 2018/2 yerleştirme sonuçları

Kamu Personeli Seçme Sınavı, 2018/2 yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı.

KPSS Ortaöğretim, Önlisans, Lisans başvuruları 20 Aralık 2018 tarihinde sona erdi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yapılan tercihler ve bir sonraki tercihler üzerinden resmi açıklamada bulundu.

KPSS tercih sonrası atama nasıl yapılacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, KPSS tercih kılavuzu üzerinden şu açıklamayı yaptı: ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.