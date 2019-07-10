KPSS tercihleri ne zaman bitecek? KPSS tercih kılavuzu 2019

KPSS tercihleri başladı. 2019 yılının ilk merkezi yerleştirmesi için başvuruların başlaması ile birlikte adaylar, tercihlerini nasıl yapacağını araştırmaya başladı. ÖSYM'den KPSS ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Açıklamada "KPSS 2019/1: Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınacak." denildi. Adaylar KPSS tercihlerini 09-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Temmuz 2019 saat 23.59'a kadar yapabilecekler. İşte KPSS tercihlerine ilişkin detaylar...

Adaylar tercihlerini 09-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Temmuz 2019 saat 23.59’a kadar yapabilecekler.

Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

KPSS başvuru ücreti nasıl yatırılır?

Tercihlerinizi internet üzerinden yaptıktan sonra 20 TL olan başvuru ücretini aşağıdaki bankalara yatırın ve başvurunuzu tamamlayın.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)