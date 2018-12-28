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KPSS tercih sonuçları ÖSYM KPSS 2018/2 tercih sonuçları sorgula

ÖSYM sonuç giriş sayfasında KPSS tercih sonuçlarını bekleyenler için son dakika haberi geldi. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen binlerce memur adayları 2018/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. ÖSYM duyurularına göre 2018 KPSS tercih sonuçları son dakika açıklandı. İşte Kamu personel Seçme Sınavı ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama sayfası...

28 Aralık 2018 Cuma 17:22
KPSS tercih sonuçları ÖSYM KPSS 2018/2 tercih sonuçları sorgula

Devlet kurumlarında çalışmak isteyen binlerce memur adayları 2018/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. ÖSYM duyurularına göre 2018 KPSS tercih sonuçları son dakika açıklandı. İşte Kamu personel Seçme Sınavı ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama sayfası...

KPSS 2018/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Aralık 2018 tarihinde saat 15.25’ten itibaren ÖSYM’ninhttps://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlanabiliniyor.

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KPSS tercih sonuçlarına göre yerleştirme nasıl yapılacak?

Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacak. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecekler. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirilecekler. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecek. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.

KPSS tercih sonuçlarına göre atamalar nasıl olacak?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak. 

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 17:22
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