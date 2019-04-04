KPSS sorularının çalınmasına ilişkin 51 sanıklı davada cezalar belli oldu KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada, 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi.

KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada, 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi.

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