ÖSYM tarafınandan 2019 yılında gerçekleştirilen KPSS sınavlarına katılan memur adayları KPSS sonuçları açıklandı mı? sorgulamasında bulunuyor. 14 Temmuz tarihinde başlayan KPSS maratonu bilindiği üzere 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile sona ermiş ve adaylar bekleyişe geçmişti. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?İşte detaylar...

KPSS sonuçları açıklandı mı?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ÖABT sınavlarının sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 KPSS sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2019 KPSS puanı nasıl hesaplanır?

Sınavlarda yer alan testler kendi içerisinde değerlendirilmektedir. Örnek verecek olursak ( Genel yetenekte doğru cevap sayısı yanlış cevap sayısını dörtte biri çıkarılarak ham puan bulunmakta, puanların ortalama ve standart puanlar sapmaları kullanılarak hesaplanmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ÖABT sınav yapılmayan yabancı dildeki alanların (Rusça, Çince, Fransızca, Almanca, Japonca, Arapça, İtalyanca ve İspanyolca) öğretmen atamaları ÖSYM’nin yapmış olduğu Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarının oluşturduğu (KPSSP120) puan türü kullanılacaktır. Bu bağlamda YDS-1 İlkbahar Dönemi e/YDS sonuçları kullanılacak.

Testin her hangi birinde 1 ham puanı yani NET bulamayan adaylar hesaplamaları yapılmayacak bunun yanı sıra YDS yabancı dil sınavında 1 ham puanı bulamayanların yabancı dil puanı hesaplanmayacak. Ancak ÖSYM Başkanlığı ve Yargı mercilerinin vereceği karar ile sorunun iptali ile sonuçlanan soru veya sorular değerlendirmeye alınmayacak ve puan hesaplaması yeniden yapılacaktır.

Bölümü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Öğretmenliği alanlarının her hangi birine veya ikisine birden giren adaylar (KPSSP121) iki ayrı puan türü ile hesaplanacak. KPSS sınav sonuçlarına ulaşmak için ÖSYM girişten öğrenebileceksiniz.