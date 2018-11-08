KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

KPSS sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. ÖSYM'nin yayımladığı takvim dolayısıyla bugün açıklanması beklenen Ortaöğretim KPSS sonuçları 14.00 itibariyle kurumun resmi internet sitesinden yayınlandı. İ

Ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirilen KPSS sınavının sonuçları, ÖSYM'nin takvimine göre bugün erişime açıldı. Kamu dairelerinde görev almak isteyen birçok vatandaşın katılım gösterdiği KPSS sonuçlarının ardından gözler tercih dönemine çevrilecek.

2016 yılında 3 milyon 294 bin aday sınava girdi

ÖSYM'nin 2016 yılında gerçekleştirdiği KPSS Ortaöğretim sınavına 3 milyon 294 bin aday katılım sağladı. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde 60'ar soruyla karşılaşan adaylar, Genel Yetenek alanında 16,9 ortalama yaparken, Genel Kültür için bu rakam 13 oldu.

Tercihler ne zaman yapılacak?

KPSS'ye katılan adaylar, puanların açıklanmasının ardında tercih sürecini bekleyecek.

ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirme gerçekleştirilecek. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacak.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

Tercih sürecinin önümüzdeki aylarda duyurulması bekleniyor.

Atama sürecinde ekstra mülakat gerçekleşmeyecek

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacak. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacak.