KPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM sitesinden KPSS sonuçlarını açıkladı.

KPSS 2018/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Temmuz 2018 tarihinde saat 15.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

