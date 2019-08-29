Merakla beklenen KPSS 2019 sonuçları açıklandı. Adaylar KPSS sonuçları nasıl öğrenilir sorusunun yanıtını araştırıyor. KPSS sonuçları 2019 sonuç sorgulama KPSS puan öğrenme ekranıÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nden TC kimlik numaranız ve şifrenizle KPSS lisans sonucunu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Kamu personeli olmak isteyenlerin günlerdir beklediği KPSS sonuçları ÖSYM tarafından bugün açıkladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) sonuçları KPSS sonuçları 2019 sonuç sorgulama KPSS puan öğrenme ekranı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanacak sınav sonuçları kurumun sonuçları duyurduğu “sonuc.osym.gov.tr” adresinde ve ÖSYM AİS sayfasında olacak. TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar sınavdan elde ettikleri sonuçlara ulaşabilecek.

KPSS cevap kağıtları erişime açıldı

ÖSYM KPSS açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklama ise şöyle; 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleşen 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ve 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait maddi analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri yapılmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiştir. 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Alan Bilgisi Sınavı 3. Oturumuna (Pazar Sabah) ait Temel Soru Kitapçığında yer alan Muhasebe Testindeki 30 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiş olup iptal edilen soru değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle değerlendirme işlemler tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 12.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.