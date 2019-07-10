KPSS sınavına giriş yerleri açıklandı!
ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2019 KPSS sınavına sayılı günler kala giriş yerleri açıklandı.10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:48
2019 KPSS başvuruları 15 Mayıs'ta son bulurken sınava giriş tarihi geçtiğimiz günlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) açıklanmıştı.
Sınava sayılı günler kala ise KPSS giriş yerleri duyuruldu.
2019 KPSS tarihleri, sınav saatleri, sınav süreleri
Genel Yetenek-Genel Kültür : 14 Temmuz 2019, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 14 Temmuz 2019, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra
(Hukuk, İktisat, Maliye) : 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah
(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15
ÖABT (Alan öğretmenlik alan bilgisi) :28 Temmuz 2019, Saat: 10.15