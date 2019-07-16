KPSS sınav soru ve cevapları yayınlandı! ÖSYM 2019 KPSS cevap anahtarı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın soru ve cevapları anahtarı yayınlandı. On binlerce adayın merakla beklediği KPSS 2019 soru cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı. Sınava giren vatandaşlar soru ve cevapları kontrol edebilecek. Peki KPSS 2019 cevap anahtarına nasıl erişilir? İşte ayrıntılar...

KPSS 2019 ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilir, soru ve cevaplar ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte ÖSYM ile Kamu Personeli Seçme Sınavı 2019 soru kitapçıkları ve cevap anahtarı...

2019-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

2019-KPSS Lisans (EĞİTİM BİLİMLERİ) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

ÖSYM 2019 KPSS sınav takvimi

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİMBİLİMLERİ) sınavı 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

KPSS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınavlarının sonuçları, 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

KPSS sınav giriş belgelerinin ise Temmuz ayının ilk haftası içerisinde açıklanması bekleniyor.