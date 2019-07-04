0553 313 94 23

KPSS sınav giriş belgesiyle 2019 KPSS lisans sınavına nerede gidereceğim

2019 KPSS lisans sınavına girecek adayların beklediği KPSS sınav giriş belgeleri son dakika olarak açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 14 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı sınava girecek adaylar için erişime açıldı. 2019 KPSS sınav giriş belgesi nasıl çıktı alınır?

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:35
KPSS sınav giriş belgesiyle 2019 KPSS lisans sınavına nerede gidereceğim

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 14 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı sınava girecek adaylar için erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 yılı 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (KPSS) sınav giriş belgeleri yayımlandı. Milyonlarca adayın gireceği 2019 KPSS sınav giriş yeri sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki 2019 KPSS sınav giriş belgesi nasıl çıktı alınır? 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınav giriş belgeleri yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 14 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı sınava girecek adaylar için erişime açıldı. 

2019 KPSS'ye girecek adayların 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı giriş belgesine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (ÖSYM AİS) web adresi; "https://ais.osym.gov.tr" üzerinden saat 16:05 itibariyle erişim sağlayabilecekleri bildirildi. 2019 KPSS'ye girecek adaylar sınav giriş belgesine Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:50
  1. KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı
  2. Son Dakika Haberler
  3. 2019 KPSS lisans sınavına nerede gidereceğim
  4. ösym kpss sınav giriş belgesi
  5. ösym giriş
  6. ösym sonuç
  7. ösym sınav yerleri
  8. ösym ödeme
  9. kpss sınav giriş belgesi hata veriyor
  10. ösym gis
  11. ösym sınav takvimi
  12. ösym sınav takvimi 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sulama göletine giren genç boğuldu
    1. Sulama göletine giren genç boğuldu
    2. Kayserispor, Ziya Alkurt'la anlaştı
    3. Amedspor’da teknik direktörlüğe Erin..
    4. Spor ayakkabılardaki zorlu lekelerden..
    5. Manavat’ta Dragone Kano Festivali
    6. İstanbul Beyoğlu'nda yangın paniği
    7. Berfin Özek’in yüzüne asit türünden..
    8. İtalya, Kahramanmaraş'taki füze..
    9. Satılık daire en çok İstanbul'da arandı
    10. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez..
    11. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    12. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe..
    13. Minikler Hentbol’da gururlandırdı
    14. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
    15. Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu..
    16. ABD’nin ‘terör’ çelişkisi
    17. Kırkpınar güreşleri hangi kanalda?..
    18. 18 yaşındaki futbolcu, madenci oldu
    19. Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da
    20. Kadın voleybolcular yarı finalde
    21. Aliağaspor’da Berkant imzaladı
    22. Fotoğraflar sızdı! Sisi, Türkiye'ye..
    23. Başkan Şahin İl Genel Meclis başkanı..
    24. Galatasaray Recep Gül’ün sözleşmesini..
    25. Karabük’te gergedan böceği bulundu
    26. Elektrik aboneliğinde tedarikçi..
    27. Vali Karaloğlu’ndan bütüncül tanıtım..
    28. İmamoğlu’nun aklındaki ismin..
    29. Heykel açılımı yapan ABD yardakçısı..
    30. Kırkpınar haftasında ‘Trakya..
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Hani ‘Her şey çok güzel olacak'tı! İBB şimdi de 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını iptal etti
    Hani ‘Her şey çok güzel olacak'tı! İBB şimdi de 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını iptal etti
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar