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KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı son dakika 2019 KPSS lisans sınavına nerede gidereceğim

2019 KPSS lisans sınavına girecek adayların beklediği KPSS sınav giriş belgeleri son dakika olarak açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 14 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı sınava girecek adaylar için erişime açıldı. 2019 KPSS sınav giriş belgesi nasıl çıktı alınır?

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:35
KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı son dakika 2019 KPSS lisans sınavına nerede gidereceğim

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 14 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı sınava girecek adaylar için erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 yılı 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (KPSS) sınav giriş belgeleri yayımlandı. Milyonlarca adayın gireceği 2019 KPSS sınav giriş yeri sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki 2019 KPSS sınav giriş belgesi nasıl çıktı alınır? 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınav giriş belgeleri yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 14 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı sınava girecek adaylar için erişime açıldı. 

2019 KPSS'ye girecek adayların 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı giriş belgesine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (ÖSYM AİS) web adresi; "https://ais.osym.gov.tr" üzerinden saat 16:05 itibariyle erişim sağlayabilecekleri bildirildi. 2019 KPSS'ye girecek adaylar sınav giriş belgesine Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:35
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