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KPSS şartsız İŞKUR alımları İŞKUR 1106 personel alımı yapacak

Türkiye İş Kurumu, istihdama katkı sağlamak amacıyla, KPSS şartsız binlerce kişiyi iş sahibi yapıyor. İŞKUR, hem kamu durumlarıyla hem de özel sektörle işbirliği ile işverene işçi, işçiye de iş ortamı sağlıyor. İşte İŞKUR iş başvurularıve başvuru şartları

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:15
KPSS şartsız İŞKUR alımları İŞKUR 1106 personel alımı yapacak

Türkiye İş Kurumu, istihdama katkı sağlamak amacıyla, KPSS şartsız binlerce kişiyi iş sahibi yapıyor. İŞKUR, hem kamu durumlarıyla hem de özel sektörle işbirliği ile işverene işçi, işçiye de iş ortamı sağlıyor. İşte İŞKUR iş başvuruları  ve başvuru şartları

İŞKUR üzerinden memur alımına başvuracak adayların İŞKUR temsilciliklerinden veya e-şube üzerinden ilanlara ulaşması ve özgeçmiş bilgilerinde aranan meslek bilgisini eklemeleri gerekiyor. Meslek bilgisi aranan mesleklerde bulunmazsa ilana başvurular yapılmaz. Bunun için e-şube üzerinden özgeçmiş bilgileri güncellenerek tekrar başvuru yapılabilmektedir. Ayrıca online olarak İŞKUR iş ilanlarına başvuran adaylar ilanlarda belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak işverenle iletişime geçmeleri gerekir.

İŞKUR büro memur alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

- Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak,

- En az lise mezunu olmak, (önlisans lisans mezunları için ilanlar da yer almaktadır)

- İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,

- Office programlarına hakim olmak,

- Güler yüzlü olmak.

 İŞKUR  memuru başvuruları nasıl yapılır?  

İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru ilanlarına başvuru yapmak için BURAYA tıklayınız. Ardından açılan sayfanın sağ üst köşesinde yer alan ‘’Meslek’’ yazan bölüme ‘’büro memuru’’ yazarak size uygun ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

İŞKUR üzerinde yayınlanan iş ilanlarından bazıları

- Garson (Servi sElemanı) 3266 kişi

- Satış Danışmanı / Uzmanı 2876 kişi

- Makineci (Dkş) 2112 kişi

- Güvenlk Görevlisi 1590 kişi

- Reyon Görevlisi  1309 kişi

- Kasiyer 1290 kişi

- Konfeksiyon İşçisi  1109 kişi

- Çağrı Merkez Müşteri Temsilcisi  1077 kişi

- Büro Memuru (Genel) 939 kişi

- Aşçı Yardımcısı 807 kişi

- Ön Muhasebeci 738 kişi

- Aşçı 691 kişi

- Bulaşıkçı (Stevard) 637 kişi

- Şoför-Yük Taşıma 632 kişi

- Ambar/Depo Görevlisi 603 kişi

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:15
  1. KPSS şartsız İŞKUR alımları İŞKUR 1106 memur alımı yapacak

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