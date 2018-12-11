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KPSS sanığı 9 kişiye hapis cezası

2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 10 ayrı davada yargılanan sanıklardan 9'una, "terör örgütü üyesi olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından 1 yıl 6 ay 22 gün ila 14 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi- Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olan iki sanık hakkındaki kararın açıklanmasını geriye bırakan mahkeme, bir sanığın da beraatına karar verdi

11 Aralık 2018 Salı 17:13
KPSS sanığı 9 kişiye hapis cezası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 10 davada yargılanan sanıklardan 9'una, "terör örgütü üyesi olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından 1 yıl 6 ay 22 gün ila 14 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısının değerlendirmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Züleyha Aksoy, Zeynep Tüzer, Zübeyde Taşkın, Zuhal Aktürk'ün "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanıklardan Enes Kılıç'a "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Sanıklardan Mehmet İçik ve Zafer Karayaşi'ni "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 9'ar yıl hapisle cezalandıran mahkeme, İçik'in "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan da 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca mahkeme, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan ceza alan sanıklara, çalıştığı süreyi göz önünde bulundurarak, işe atandıktan sonra aldıkları maaşın iki katı adli para cezası verdi.

Sanıklardan Emel A.'nın da beraatına karar verildi.

Mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olan Ramis D. ve Zülfikar M.'nin "terör örgütü üyesi olmak" suçundan aldıkları 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasında hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

- İddianame

İddianamede, 10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS'den önce soruların ele geçirilerek sanıklara dağıtıldığı belirtilmişti.

Sanıklar arasında "örgüt bağı" olduğu, soruların sınavdan önce genellikle bu bağa uygun dağıtıldığına değinilen iddianamede, profilleri, iş yerleri, aralarındaki mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde zanlıların FETÖ içinde yer aldıklarının anlaşıldığı kaydedilmişti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt mensuplarına yurt dışından medya üzerinden talimat verdiğine dikkat çekilen iddianamede, Gülen'in, devlete sızmayı esas alan konuşması hatırlatılmıştı.

Davanın iddianamesinde, "Gülen'in, geçmiş yıllardaki konuşma kayıtlarında, devletin yasama, yürütme ve yargı erklerinin ele geçirilmesine ilişkin talimatlar verdiği, örgütün gerçek amacına ulaşmak maksadıyla ve örgüte bağlı kadroları kamu kurumlarına yerleştirmek suretiyle devleti ele geçirmeyi hedeflediği görülmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

İddianamede, 294 bin 909 adayın katıldığı 2010'daki KPSS eğitim bilimleri sınavının iptal edilerek, yeniden yapılmasıyla devletin 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğratıldığı vurgulanarak, YÖK Denetleme Kurulunun, genel yetenek sorularının da sızdırıldığı yönündeki raporuna rağmen bu alanın iptal edilmemesiyle sayıları kesin bilinmemekle beraber binlerce kişinin haksız şekilde devlet memuru olduğu tespitine yer verilmişti.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:13
  1. 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı
  2. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesin
  3. FETÖ
  4. Fetullahçı Terör Örgütü

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