KPSS ortaöğretim soruları nasıldı? Ortaöğretim KPSS sınav yorumları

Kamu durum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen binlerce aday 7 Ekim Cumartesi günü 2018 KPSS ortaöğretim sınavına girdi. KPSS ortaöğretim sınavına giren adaylara genel kültür ve genel yetenek testinden toplam 120 soru soruldu. Peki KPSS 2018 ortaöğretim sınav soruları nasıldı? KPSS ortaöğretim sınav sorularına yönelik yorumlar nasıldı? İşte Ortaöğretim KPSS 2018 sınav yorumları…

KPSS 2018 ortaöğretim sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM KPSS ortaöğretim soruları

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavı geride kaldı ancak sınavda çıkan sorular sosyal medyanın gündeminde kalmaya devam ediyor. Ortaöğretim düzeyindeki KPSS'ye giren memur adayları, özellikle Türkçe bölümünde sorulan kafile sorusunda çok zorlandı. KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) ortaöğretim sınavı 7 Ekim Pazar günü gerçekleşti. Sabah 10:15'te başlayan sınavda adaylara, Genel Kültür ve Genel Yetenek olmak üzere toplamda 120 soru yöneltildi. Adaylar sınav sonrasında sorular hakkında yaptıkları yorumlarda özellikle kafile sorusunda zorlandıklarını ifade ettiler. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı zor muydu? İşte adayların sınava ve sorularına ilişkin yorumları

KPSS lise sınavında bazı sorular adayları zorladı bunların başında ise kafile sorusu var. Yaptıkları yorumlarda A,B,C,D, E ve F kafilesi sorusunu eleştiren memur adayları, fazla zaman kaybettiklerini ifade ettiler.

İşte KPSS ortaöğretim sınavına yönelik yorumlar

@iremmkenarr

Kafile sorusundan sonra toparlayamadım #KPSS

@ahmtshn02

İlk defa ösym bi güzellikte bulundu sınav gayet basitti gençler bu sefer kötü alanların kendi suçu maalesef :

@hakantunca21

Kafile sorusu hariç diğerleri çok basitti

@bilge0058

Kafile sorularında efsane mantık kullandım kesin yanlış çıkacak. #KPSS

@senemakpul

Kafile sorusunda oyalandığım kadar matematikte oyalanmadım be

‏@_sedayalcin_

#KPSS F kafilesinin yerini bulan varmı ya ? Acaba sağ salim varabildiler mi evlerine?

BUKET

Allah için F kafilesini gören var mı nereye gitti o #KPSS

@Glzr_7_

#KPSS yılın beyin yakan sorusu kafile sorusunu yapan varsa cidden tebrik ediyorum o kişileri sorgusuz mülakatsız atayın hak ettiler