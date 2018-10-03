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KPSS ortaöğretim sınavına giriş belgesiyle nerede gireceğim? KPSS ortaöğretim sınav yerleri

KPSS 2018 ortaöğretim sınavına girecek adaylar sınav tarihi olan 7 Ekim’i sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM 2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerini açıkladı. KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerine TC. kimlik numarasının yanında adaylara verilen aday şifreleriyle öğrenilebiliyor. Peki ÖSYM 2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesiyle sınava nerede girilecek?

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:32
KPSS ortaöğretim sınavına giriş belgesiyle nerede gireceğim? KPSS ortaöğretim sınav yerleri

KPSS 2018 ortaöğretim sınavına girecek adaylar sınav tarihi olan 7 Ekim’i sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM 2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerini açıkladı. KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerine TC. kimlik numarasının yanında adaylara verilen aday şifreleriyle öğrenilebiliyor. Peki ÖSYM 2018 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesiyle sınava nerede girilecek?

ÖSYM sınav takvimi içerisinde bilgilere göre KPSS ortaöğretim sınavı, 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak, sınav süresi 130 dakika. Dikkat! Sınavda 15 dakika kuralı uygulanıyor. Sınava girecek olanlar sınav binalarında en geç saat 10:00'da olmaları gerekiyor. KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi https://ais.osym.gov.tr adresinden temin edilmekte.

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

7 Ekim'de sınav gerçekleştikten sonra KPSS Ortaöğretim soruları, sınavın yapıldığı günden 3 gün sonra açıklanıyor. Sorular 'ÖSYM' döküman sayfasında yayınlanıyor.

SINAVA GİRECEK OLANLAR! DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sınava girecek olanlar için kurum şu açıklamayı yaptı: Sınava, atandığı salonda girmesi gerekiyor. Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi lazım.  Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunması durumunda sınav geçersiz sayılıyor. Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması gerek. Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması sınava girecek adaylar için yapılması gerekiyor. Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması lazım. Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması aday için gerekli bir durumdur. Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi... Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi gerekiyor. Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 12:32
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