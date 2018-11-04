KPSS ortaöğretim 7 Ekim sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen adayların gireceği 2018 KPSS ortaöğretim sınavı bugün yapıldı. KPSS Ortaöğretim sınavına giren adaylar ÖSYM'nin 2018 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağı merek ediliyor. ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav soru ve cevapları açıklandı mı? 2018 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte KPSS ortaöğretim sınavına ilişkin son dakika bilgileri…

KPSS Ortaöğretm sınavına grecek adaylar için büyük gün geldi çattı. 2018 KPSS Ortaöğretm sınavı bugün saat 10.15'te adayların katılımıyla birlikte belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.

2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 09 Ekim 2018 tarihinde saat 15.45’den itibaren erişime açtı. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 KPSS Ortaöğretm sınav sonuçları ÖSYM'nn akademik takvmne göre 8 Kasım Perşembe günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kmlk Numaraları ve şifreler le ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.