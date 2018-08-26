KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesiyle sınava nerede gireceğim? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

2018 KPSS lisans sınavına giren binlerce aday KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanmasını merakla beklerken, bir yandan da KPSS ortaöğretim-lise sınavına girecekler sınav giriş belgesinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. İşte KPSS ortaöğretim-lise sınav tarihi ve KPSS 2018 ortaöğretim sınavı giriş belgesi.

KPSS lise başvuru tarihi ÖSYM 2018 KPSS ortaöğretim önlisans son başvuru tarihi

Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans başvuruları 3- 19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. KPSS Ortaöğretim sınavı ise 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ise 8 Kasım'da açıklanacak. Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS'ye başvuru işlemlerini 28 Ağustos 2018 tarihinde yapacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül 2018 tarihinde sona erecek. KPSS ortaöğretim sınavı giriş belgesi ÖSYM'nin sitesi üzerinden yayınlanacak. 2018 KPSS lise sınavına girecek adaylar KPSS sınav giriş yerlerinin yer aldığı sınav giriş belgesinin çıktısını alacaklardır. Adaylar, KPSS sınav giriş belgesi olmadan sınava alınmayacaktrı.

