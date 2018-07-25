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KPSS ortaöğretim başvuru tarihi 2018 KPSS Ortaöğretim-Lise geç başvuruları ne zaman?

KPSS ortaöğretim başvuru ve KPSS lise başvuruları sona ermesiyle birlikte KPSS Ortaöğretim ve KPSS lise geç başvuru tarihleri de belli oldu. İşte 2018 KPSS ortaöğretim ve KPSS 2018 lise geç başvuru tarihleri…

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:51
KPSS ortaöğretim başvuru tarihi 2018 KPSS Ortaöğretim-Lise geç başvuruları ne zaman?

KPSS ortaöğretim başvuru ve KPSS lise başvuruları sona ermesiyle birlikte KPSS Ortaöğretim ve KPSS lise geç başvuru tarihleri de belli oldu. İşte 2018 KPSS ortaöğretim ve KPSS 2018 lise geç başvuru tarihleri…

Kamuoyunda KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ortaöğretim-lise sınavı başvuruları tarihi sona erdi. Lakin ÖSYM KPSS sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim ve KPSS lise sınavı geç başvuru tarihini açıkladı. O halde KPSS Ortaöğretim-Lise geç başvuru tarihleri neler? 2018 KPSS ortaöğretim lise sınavı ne zaman? İşte KPSS ortaöğretim lise sınavına ilişkin ayrıntılar…

KPSS ortaöğretim sınav için başvurular 3 ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alındı. ÖSYM 2018 KPSS ortaöğretim-lise geç başvuru tarihi 01 Ağustos 2018 (01.08.2018) . KPSS ortaöğretim-lise sınavı ise 7 Ekim 2018 (07.09.2018) tarihinde yapılacak. KPSS Ortaöğretim-lise sınav sonuçları ise 8 Kasım 2018'de açıklanacak.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:51
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