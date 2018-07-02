KPSS ortaöğretim başvuru tarihi 2018 ÖSYM KPSS başvuru

Kamu kurum kuruluşlarında memur olmak isteyen adaylar KPSS 2018 sınavına girmek zorunda. Peki KPSS lise başvuru tarihi 2018, KPSS lise soruları, KPSS lise konuları, lise KPSS bölümleri, KPSS başvuru, KPSS ortaöğretim başvuru, ortaöğretim KPSS , KPSS önlisans başvuru ne zaman? merak konusu.

Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans ise 4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS'ye başvuru işlemlerini 28 Ağustos 2018 tarihinde yapacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

2018 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ortaöğretim 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için başvurular 3 ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Öte yandan, ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de yapılacak sonuçlar Haziran 2018'de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018'de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018'de duyurulacak.

KPSS LİSE KONULARI

30 adet Türkçe sorusu, 30 adet matematik – geometri soru olmak üzere toplamda 60 soru sorulmaktadır. KPSS genel kültür konuları ise 27 soru Tarih, 18 soru Coğrafya, 9 soru Vatandaşlık, 6 soru Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular olmak üzere toplam 60 soru sorulmaktadır.