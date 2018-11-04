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KPSS önlisans soru ve cevapları ne zaman açıklanır? KPSS önlisans sonuçları ve 4 Kasım 2018

ÖSYM KPSS 2018 önlisans sınavı 4 Kasım 2018 Pazar günü saat , 10:15’de yapıldı. Devlet bünyesinde işe başlamak isteyen vatandaşların girdiği KPSS önlisans sınavında 120 soru soruldu ve sınav süresi 130 dakika sürdü. Peki ÖSYM 2018 KPSS önlisans sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM KPSS önlisans sınavında son durum.

04 Kasım 2018 Pazar 12:01
KPSS önlisans soru ve cevapları ne zaman açıklanır? KPSS önlisans sonuçları ve 4 Kasım 2018

ÖSYM KPSS 2018 önlisans sınavı 4 Kasım 2018 Pazar günü saat , 10:15’de yapıldı. Devlet bünyesinde işe başlamak isteyen vatandaşların girdiği KPSS önlisans sınavında 120 soru soruldu ve sınav süresi 130 dakika sürdü. Peki ÖSYM 2018 KPSS önlisans sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM KPSS önlisans sınavında son durum.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), 4 Kasım 2018 Pazar günü saat, 10:15'te başladı. KPSS 2018 önlisans (yüksekokul mezunu) Sınavda toplam 120 soru sorulacak. Sınav süresi ise 130 dakika. KPSS önlisans sınavında ter döken adaylar KPSS önlisans soruları ve cevaplarını merak ediyor. KPSS lisans ortaöğretim derken şimdi de KPSS önlisans sınavı yapıldı. 2018 KPSS önlisans sınavı 4 Kasım'da yapıldı. KPSS önlisans sınavına girenler KPSS önlisans soruları ve cevapları açıklandı mı? 2018 KPSS önlisans soruları ne zaman açıklanacak? KPSS 2018 önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının cevabını merak ediyor.  

KPSS önlisans sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?

4 Kasım KPSS önlisans soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Ancak  KPSS önlisans soruları, cevapları bir sonraki hafta ÖSYM ana sayfasında yayınlanacak. ÖSYM soruların sadece yüzde 10'unu (120 sorudan 12 soru) açıklıyor. KPSS iki yıllık mezunlarının gireceğin önlisan sınav sonuçları, sınavdan 25 gün sonra 29 Kasım 2018 tarihinde açıklayacak.

KPSS ortaöğretim sınav soruları aşağıdaki gibi olmuştu:

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 12:01
  1. KPSS önlisans sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?
  2. KPSS önlisans soruları ve cevapları açıklandı mı?
  3. 2018 KPSS önlisans soruları ne zaman açıklanacak?
  4. KPSS 2018 önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

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