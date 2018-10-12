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KPSS önlisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2018 KPSS önlisans sınav giriş belgesi açıklandı mı?

ÖSYM, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenlerin girdiği KPSS ortaöğretim sınavını 7 Ekim’de yaptı. KPSS ortaöğretim sınavının yapılmasından sonra şimdi de KPSS önlisans sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki ÖSYM 2018 KPSS ön lisans sınavı ne zaman yapılacak? KPSS önlisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

12 Ekim 2018 Cuma 10:09
KPSS önlisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2018 KPSS önlisans sınav giriş belgesi açıklandı mı?

ÖSYM, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenlerin girdiği KPSS ortaöğretim sınavını 7 Ekim’de yaptı. KPSS ortaöğretim sınavının yapılmasından sonra şimdi de KPSS önlisans sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki ÖSYM 2018 KPSS ön lisans sınavı ne zaman yapılacak? KPSS önlisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Devlet kapısında işe girmek isteyen milyonlarca aday ÖSYM’nin yaptığı Kamu Personel Seçme Sınavına girmek zorunda. ÖSYM, 7 Ekim’de KPSS’nin bir diğer ayağı olan KPSS ortaöğretim sınavını yaptı. KPSS ortaöğretim sınavına giren adaylar KPSS ortaöğretim sınava soru ve cevapları açıklanmasıyla şimdi de KPSS ortaöğretim sınav sonuçların açıklanmasını bekliyor. KPSS’nin bir başka ayağı olan ÖSYM 2018 KPSS ön lisans sınavı için geri sayım sürüyor. Üniversitelerin yüksekokul programlarından mezun olmuş adayların gireceği KPSS 2018 ön lisans sınavı için başvuru tarihleri 28 Ağustos-12 Eylül 2018 tarihleri arasında sistem üzerinden başvurular alınmıştı. KPSS her yıl ÖSYM tarafından düzenlenerek memur olarak devlet kurumlarına atanmak isteyen adayların girmiş olduğu bir sınav olarak biliniyor. Atama şanslarını merkezi atamalar ile denemek isteyen adaylar KPSS'ye girerek şanslarını deniyor. Açıktan yapılan atamalarda bile adaylar KPSS tarafından belli bir puan alma zorunluluğu ile atamalarını gerçekleştirebiliyorlar.

KPSS 2018 önlisans sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimine göre yapılan sınavlarda ilk KPSS sınavı lisans düzeyinde ki adaylar için 22 Temmuz 2018 tarihinde yapıldı. ÖSYM KPSS sınavının ikincisi olana KPSS ortaöğretim sınavını 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirdi. Bu sınavın ardından Ön lisans mezunu adayların başvurularını yapmış olduğu KPSS sınavı adaylar tarafından sabırszılıkla beklenmektedir. ÖSYM tarafından hızlıca tamamlanan çalışmalar ile birlikte ön lisans için başvurular 28 Ağustos-12 Eylül arası alınarak başvuru süreci tamamlandı. KPSS önlisans sınavına girecek adayları için hazırlanan KPSS önlisans sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı. ÖSYM takviminde yazan tarihe göre 2018 KPSS önlisans sınav tarihi 4 Kasım 2018 de yapılarak adaylara memur olma şansı tanınacak.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 10:09
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