KPSS önlisans sınav sonuçları son dakika açıklandı! KPSS önlisans tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

KPSS önlisans sınavına 4 Kasım’da giren adaylar KPSS 2018 önlisans sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. ÖSYM son dakika duyurusuna göre, 29 Kasım’da açıklanması beklenen 2018 KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı. Peki 2018 KPSS önlisans tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

2018 KPSS iki yıllık önlisans sınavı, 4 Kasım 2018 tarihinde ÖSYM tarafından yapıldı. Önlisans sınavının ardından 23 gün geçti. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren, devlet memurluğu olmak isteyen adaylar için sonuç tarihi yaklaşıyor. ÖSYM sınav takvimi içerisinde kurum sınav sonuçları açıklanma tarihini yayınladı.

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2018 KPSS önlisans tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

ÖSYM tarafından puanlar açıklandıktan sonra KPSS önlisans tercih kılavuzu, kurum tarafından belirlenen tarihler (resmi tarih açıklaması yapılmadı) arasında yayımlanacaktır. Tercih kılavuzu, ÖSYM döküman sayfasında yayımlanıyor.