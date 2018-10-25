Kamuda görev almak isteyenler için KPSS sınavı yapılmakta. KPSS lisans ve ortaöğretim sınavından sonra şimdi de 2018 KPSS önlisans sınavı yapılacak. 4 Kasım’da yapılacak olan KPSS önlisans sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki KPSS önlisans sınav giriş belgesine nereden ulaşabilirim? 2018 KPSS önlisans sınav giriş belgesiyle sınava nerede gireceğim

Kamu Personeli Seçme SInavı (KPSS) 2018 Önlisans eğitim düzeyi için sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. 4 Kasım 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-KPSS Ön Lisans adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

KPSS önlisans sınavına girecek adaylara sınav uyarısı

4 Kasım 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS Ön Lisans için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. KKTC'de ise 28.10.2018 tarihinde saatlerin geri alınması nedeniyle Lefkoşa'da sınava girecek adaylar saat 09.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle alınmayacaktır.