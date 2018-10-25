THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

2018 KPSS önlisans sınav giriş belgesiyle sınava nerede gireceğim

Kamuda görev almak isteyenler için KPSS sınavı yapılmakta. KPSS lisans ve ortaöğretim sınavından sonra şimdi de 2018 KPSS önlisans sınavı yapılacak. 4 Kasım’da yapılacak olan KPSS önlisans sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki KPSS önlisans sınav giriş belgesine nereden ulaşabilirim? 2018 KPSS önlisans sınav giriş belgesiyle sınava nerede gireceğim? İşte KPSS 2018 önlisans sınavına ilişkin son dakika gelişmeleri.

25 Ekim 2018 Perşembe 19:31
2018 KPSS önlisans sınav giriş belgesiyle sınava nerede gireceğim

Kamuda görev almak isteyenler için KPSS sınavı yapılmakta. KPSS lisans ve ortaöğretim sınavından sonra şimdi de 2018 KPSS önlisans sınavı yapılacak. 4 Kasım’da yapılacak olan KPSS önlisans sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki KPSS önlisans sınav giriş belgesine nereden ulaşabilirim? 2018 KPSS önlisans sınav giriş belgesiyle sınava nerede gireceğim

Kamu Personeli Seçme SInavı (KPSS) 2018 Önlisans eğitim düzeyi için sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. 4 Kasım 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-KPSS Ön Lisans adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden  T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

KPSS önlisans sınavına girecek adaylara sınav uyarısı

4 Kasım 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS Ön Lisans için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. KKTC'de ise 28.10.2018 tarihinde saatlerin geri alınması nedeniyle Lefkoşa'da sınava girecek adaylar saat 09.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle alınmayacaktır.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 19:31
  1. kpss önlisans sınav giriş belgesi
  2. ösym kpss önlisans sınavı
  3. 2018 Önlisans eğitim düzeyi için sınav giriş belgeleri ÖSYM
  4. kpss önlisans başvuru
  5. kpss önlisans başvuru tarihi 2018
  6. kpss önlisans puan hesaplama
  7. kpss önlisans puan hesaplama 2018
  8. kpss önlisans kaç net kaç puan
  9. kpss önlisans soruları
  10. kpss önlisans konuları
  11. kpss önlisans soru sayısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şekerler uyuşturucu kadar tehlikeli
    1. Şekerler uyuşturucu kadar tehlikeli
    2. Neden kreme, toniğe para veresiniz ki..
    3. Bu görüntü Gölbaşı'ndan! Vatandaşlar..
    4. Midenizi ilaçlarla bozmayın
    5. Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    6. Evlenmenin en hayırlısı külfetsiz ve..
    7. Meryem ana otunun faydaları neler?
    8. Cocu'nun Anderlecht 11'i belli oldu
    9. Renklerin insana etkileri
    10. KPSS önlisans sınav giriş belgesiyle..
    11. Düşünmek iyidir ama...
    12. Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğluna şoke eden..
    13. İnsan amortisörünün en kritik yeri
    14. Validen dikkat çeken 'maganda' emri:..
    15. Kısırlık hızla artıyor
    16. Emekliye meşgale lazım
    17. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    18. Hamilelikte belinize dikkat edin
    19. Yanlış besleme zeka seviyesini etkiliyor
    20. Rusya'dan 'Kaşıkçı' açıklaması:..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?