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KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınava giriş belgeleri açıklandı

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı kapsamında 28 Temmuz'da uygulanacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:18
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınava giriş belgeleri açıklandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavı, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için sınava giriş belgeleri açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'da uygulanacak KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı kapsamındaki ÖABT'ye ilişkin olarak adayların, sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:18
  1. 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı
  2. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
  3. ÖSYM

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