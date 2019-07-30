KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı | KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Soruları 2019

KPSS ÖABT 2 gün önce ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Bugün soru ve cevaplar için heyecanlı bir bekleyiş söz konusuydu... Adaylar bu saate kadar "KPSS ÖABT soru ve cevapları saat kaçta açıklanacak? sorusu merakla beklenirken ÖSYM tarafından KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı açıklandı. İşte KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı...

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ÖSYM 28 Temmuz 2019 Pazar günü gerçekleştirilen KPSS ÖABT sınavının cevaplarını yayınladı.

ÖSYM’den gelen açıklama şu şekilde:

“28 Temmuz 2019 tarihinde tarihinde uygulanan 2019- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2019- ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları (her test için %10) ile cevap anahatarlı aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.”

ÖSYM, soruların sadece yüzde 10’unu adayların görüntülemesine izin verdi. Ayrıca, sınava girmeyen kişiler sorulara erişemeyecek.

KPSS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak?

14-20-21-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen KPSS sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM resmi internet sitesinde erişime açılacak.