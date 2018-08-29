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KPSS ÖABT sonuçları sorgula 2018 KPSS lisans sınav sonuçları

Öğretmen olmak isteyen adayların merak ettiği 2018 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav sonuçları açıklandı? ÖABT sonuçlarını nereden öğrenilecek?

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:27
KPSS ÖABT sonuçları sorgula 2018 KPSS lisans sınav sonuçları

Öğretmen olmak isteyen adayların merak ettiği 2018 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav sonuçları açıklandı? ÖABT sonuçlarını nereden öğrenilecek?

KPSS sınavına giren adaylar KPSS lisans 2018 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediliyordu KPSS lisans sonuçları sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklandı. 2018- KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) ve 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ağustos 2018 tarihinde saat 17.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:27
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