ÖSYM 2018 KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen olmak isteyen binlerce KPSS ÖABT adayı vatandaşlar ÖABT sınavına 10.15'te girdi. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 5 Haziran Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Şimdi gözler 2018 KPSS ÖABT sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağına çevrildi. KPSS 2018 ÖABT soruları ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

Devlet kurumlarında memur olmak isteyen ve toplam 1 milyon 234 bin 617 adayın katıldığı KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ve KPSS Lisans alan bilgisi oturumları geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Gözler bu kez öğretmen adaylarının katılım sağlayacağı, 5 Ağustos'ta düzenlenecek olan ve kamuda öğretmen olmak isteyen adayların 2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi yani ÖABT sınavına çevrilmişti. Binlerce kişinin katıldığı KPSS ÖABT 2018 sınavı yapıldı. ÖSYM KPSS 2018 ÖABT sınav soru ve cevaplarını açıklaması bekleniyor. 2018 KPSS ÖABT sınav sonuçları ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

KPSS 2018 ÖABT SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖABT NEDİR?

ÖABT açılımıyla “Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur. 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılacak ÖABT sınav alanlarına Okulöncesi Öğretmenliği alanı da eklenmiştir.

ÖSYM'DEN ÖABT SINAV DUYURUSU

KPSS ÖABT sınavı 10:00'dan sonra sınav yerlerine gelenler alınmayacak

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilemsi için sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunmalısınız

Sınav giriş belgesi

Geçerli kimlik belgesi