KPSS ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

Kamu personeli olmak isteyenlerin katıldığı KPSS'de tarihler belli oldu. KPSS 2019 takvimi ile ilgili tüm detaylar ÖSYM'nin internet sitesinde yer alıyor. Peki, KPSS ne zaman? KPSS sınavı hangi tarihte yapılacak? KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? İşte konuya dair merak edilen detaylar...

KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

2019 KPSS lisans sınav başvuruları 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019’da sona eriyor. KPSS Ön lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, 2019 yılında yapılmayacak. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacak.

KPSS ne zaman?

KPSS Alan Bilgisi 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2018. Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 28 Temmuz 2019

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 14 Temmuz 2019

KPSS sonuçları 29 Ağustos’ta duyurulacak.