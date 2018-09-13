KPSS lise sınavı ne zaman yapılacak? KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi açıklandı mı?

Kamu Personel Sınavına girecek lise mezunları için KPSS başvuruları 28 Ağustos'da başlamıştı. KPSS lise başvurularında son gün 12 Eylül'dü, Peki KPSS lise sınav tarihi ne zaman?

KPSS ortaöğretim-lise sınavı ne zaman yapılacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı lise sınavı 7 Ekim'de yapılacak. KPSS ortaöğretim-lise sınav başvuruları 12 Eylül 2018 tarihinde 23:59'da sona ermişti.

KPSS ortaöğretim-lise sınavı ne zaman

KPSS Ortaöğretim sınavı 7 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav 130 dakika sürecek ve bu sınavın sonuçları 8 Kasım 2018 tarihinde ilan edilecek.

2018 KPSS Ortaöğretim-lise sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

KPSS ortaöğretim sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2018 KPSS Önlisans sınavı ne zaman?

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

KPSS Önlisans sınav sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

DHBT Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

KPSS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018-KPSS ortaöğretim-lise ve DHBT’ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.